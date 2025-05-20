Врач Атаманова назвала SPF-кремы препятствием для синтеза витамина D

Несмотря на ясную погоду, организм не всегда может выработать достаточное количество витамина D. Эндокринолог и диетолог Юлия Атаманова рассказала сайту KP.RU о нескольких препятствиях для его синтеза в коже.

По словам эксперта, солнцезащитные кремы, необходимые для защиты от рака кожи и преждевременного старения, имеют побочный эффект — они блокируют выработку витамина D. Кроме того, на синтез витамина негативно влияют облачность и смог в промышленных районах.

Атаманова подчеркнула, что пребывание на солнечной стороне в транспорте или офисе не способствует выработке витамина D, так как стекло блокирует ультрафиолетовые лучи типа В, необходимые для синтеза этого витамина. При этом стекло пропускает лучи типа А, которые могут спровоцировать развитие меланомы.