Врач Атагишиева назвала постоянную усталость и «туман» в голове признаками гликации

Косметолог, хирург и кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева рассказала о гликации — процессе, который приводит к преждевременному старению организма, передала « Вечерняя Москва ».

Гликация — это неферментативное прикрепление глюкозы и фруктозы к молекулам белков. Данный процесс негативно влияет на мозг.

К признакам соответствующего состояния врач отнесла постоянную усталость и «туман в голове», сухость кожи, медленное заживление ран, сильную жажду и ухудшение памяти. Для остановки процесса глакции медик предложила сократить потребление скрытого сахара и добавить в рацион «умные» жиры и белки. Также важно ежедневно заниматься физической активностью, добавила газета «Петербургский дневник».