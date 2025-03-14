Врач Атагишиева: белковая пища и отказ от сахара помогут сохранить ясность ума

Хирург высшей категории и косметолог Алевтина Атагишиева рассказала, как в преклонном возрасте оставаться активным и сообразительным. Некоторые люди старше 75 лет по состоянию мозга могут сравниться с 30-летними, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, для ясности ума нужно следить за питанием, заниматься физкультурой и контролировать эмоции. В рационе должны быть белки, а потребление сахара следует ограничить, потому что избыток глюкозы вызывает нарушение обмена веществ и невосприимчивость к инсулину.
Также для хорошей работы мозга нужна физическая активность. Например, гулять пешком по 10 тысяч шагов в день или ходить по лестнице вместо лифта. Прогулки перед сном помогают успокоиться, победить стресс и лучше спать. Атагишиева напомнила о негативном влиянии курения и употреблении алкоголя, добавил aif.ru.
Студентка продала девственность голливудскому актеру за 175 млн рублей
Гимн Украины — о смерти. Симоньян удивил текст нацсимвола
В МИД России назвали будущий статус Украины
В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту
«Владимир Полуукраинский». В Госдуме назвали имя Зеленского для истории
Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте