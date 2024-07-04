Врач Асташова посоветовала работникам пользоваться очками для компьютерных мониторов

Сотрудникам, которые часто работают за компьютером или с документами, рекомендуется пользоваться специальными очками для мониторов. Они помогут снизить нагрузку на глаза, сообщила врач-офтальмолог Валентина Асташова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, чтобы купить такие очки, обращаться к врачу не требуется — их можно приобрести самостоятельно. Также устранить дискомфорт в глазах после длительной работы за компьютером помогут увлажняющие капли.

При любых проблемах или изменениях зрения не нужно заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу, посоветовала Асташова.