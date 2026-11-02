Врач Астафуров опроверг эффективность народных средств для иммунитета

Популярные народные средства вроде меда, лимона, имбиря и чеснока не способны защитить организм от ОРВИ и предотвратить заражение вирусами. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-онколог Сергей Астафуров.

Специалист подчеркнул, что укрепить иммунную систему одним продуктом невозможно. Дополнительный прием витамина С из лимона или шиповника сверх потребности не гарантирует защиту от простуд, мед лишь временно облегчает кашель, а клинических доказательств пользы чеснока и имбиря недостаточно. При этом отказываться от них не обязательно, но заменять ими назначенное лечение нельзя.

Куда важнее поддерживать организм базовыми привычками: спать не менее семи часов в сутки, разнообразно питаться, сохранять умеренную физическую активность и вовремя вакцинироваться. А популярное экстремальное закаливание не защищает от ОРВИ и может навредить здоровью.