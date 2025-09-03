Врач Астафьева рассказала о положительном влиянии здорового сна на эмоциональные процессы

Для продуктивного дня важны полноценный сон, правильное питание и умеренная физическая активность. Терапевт и психолог Марина Астафьева посоветовала спать около восьми часов, чтобы организм мог восстановиться, сообщила « Москва 24 ».

Как пояснила медик, здоровый сон оказывает положительное влияние на эмоциональные процессы и пищеварение.

«Во время отдыха ночью мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день: все плохое уходит, хорошее — активизируется. В голову приходят интересные идеи, мозг находит решения проблем», — подчеркнула врач.

Астафьева также посоветовала уделять внимание завтраку. Первый прием пищи должен содержать белки и углеводы. Хорошим выбором станут каша и цельнозерновой хлеб.