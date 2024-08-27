Врач Асманов: во время чихания может сбиться сердечный ритм, но сердце не перестает работать

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» развеял миф об остановке сердца во время чихания.

По его словам, действительно во время чихания у человека может сбиться сердечный ритм, однако орган работать не перестает.

«Сдерживание чихания не вредит, это то же самое, если сдержать кашель. Вредно зажимать нос, создается высокое давление в зоне носоглотки, слуховой трубы», — добавил медик.

Асманов пояснил, что процесс чихания отрегулирован нервной деятельностью, поэтому умереть от чиха невозможно.

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