Врач Асманов: во время чихания может сбиться сердечный ритм, но сердце не перестает работать

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» развеял миф об остановке сердца во время чихания.

По его словам, действительно во время чихания у человека может сбиться сердечный ритм, однако орган работать не перестает.

«Сдерживание чихания не вредит, это то же самое, если сдержать кашель. Вредно зажимать нос, создается высокое давление в зоне носоглотки, слуховой трубы», — добавил медик.

Асманов пояснил, что процесс чихания отрегулирован нервной деятельностью, поэтому умереть от чиха невозможно.