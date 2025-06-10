Врач Асютин назвал стресс одним из основных факторов развития заболеваний позвоночника

Все больше людей испытывают боли в спине, и проблемы с позвоночником начинают проявляться в более раннем возрасте. Врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Дмитрий Асютин поделился своими наблюдениями с KP.RU .

По словам специалиста, основными факторами, способствующими развитию заболеваний позвоночника, являются недостаток физической активности и преимущественно сидячий образ жизни. Лишний вес также играет значительную роль, увеличивая нагрузку на позвоночник.

«Стресс — один из ведущих факторов риска», — подчеркнул нейрохирург.

Когда человек испытывает стресс, в его организме повышается уровень кортизола — гормона, который при длительном воздействии может нарушать обмен веществ. Это негативно сказывается на межпозвонковых дисках и мышцах. Наиболее подвержены напряжению шея, плечи и верхняя часть спины, что создает дополнительную нагрузку на позвоночник и может привести к серьезным изменениям.

Также ситуацию могут усугублять курение, неправильное питание и генетическая предрасположенность. Как отметил Асютин, у курильщиков процесс восстановления после травм и заживления тканей идет в четыре раза медленнее. Поэтому забота о позвоночнике включает в себя не только физические упражнения, но и умение расслабляться, справляться со стрессом и вести здоровый образ жизни.