Врач Ашуров предупредил об опасности купания в грозу

Летом люди часто купаются в открытых водоемах, но внезапная гроза может сделать отдых опасным для жизни. О рисках и правилах оказания первой помощи рассказал Life.ru врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров.

Основная опасность купания в грозу — поражение электрическим током. Если молния ударит в воду рядом с человеком, ток быстро распространится по поверхности водоема и может привести к остановке сердца, дыхания, потере сознания и утоплению. Также дополнительную опасность представляют упавшие провода и поврежденные линии электропередачи рядом с водой.

Последствия могут быть тяжелыми: остановка сердца, нарушения ритма, судороги, ожоги, потеря сознания и вторичное утопление. В прошлом году во время грозы бригада скорой помощи прибыла к водоему и начала реанимацию, но спасти пострадавшего не удалось. При тяжелой электротравме счет идет на минуты.

Главное правило во время грозы — как можно быстрее покинуть воду и открытую местность, не пытаться переждать непогоду у водоема.