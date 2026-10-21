Врач Ашихмин рассказал, как пережить высокое атмосферное давление в Москве

Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, как метеочувствительным людям пережить период высокого атмосферного давления в Москве с 20 по 24 октября. Об этом сообщил aif.ru .

Врач предупредил о периоде «атмосферной гипертонии» (757–762 мм рт. ст.). Из-за разной реакции организма давление у одних растет, у других падает, поэтому перед приемом лекарств его нужно измерить, пишет KP.RU.

Гипертоникам не стоит пить лишнюю таблетку, чтобы избежать резкого падения. Гипотоникам нельзя отменять препараты — им помогут вода, соль, кофе и медленный подъем с кровати. Справиться с метеочувствительностью помогут закаливание и контрастный душ.