Врач Асеева: солнечные лучи могут влиять на процессы поражения внутренних органов у людей с волчанкой | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 12:10 Врач Асеева: солнечные лучи могут влиять на процессы поражения внутренних органов у людей с волчанкой

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Кандидат медицинских наук Елена Асеева в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказала, что солнечные лучи могут оказывать негативное влияние на процессы внутренних органов у людей с красной волчанкой.

Медик пояснила, что чем лучше человек защищается от ультрафиолетового излучения, тем меньше у него проявляются поражения органов.

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«Это особенно актуально для работников сельского хозяйства, рыбаков, строителей и представителей других специальностей, которые требуют как раз длительного пребывания на открытом воздухе», — сообщила специалист.

Во время поездки на море лучше находиться на солнце либо в шесть утра, либо в вечернее время, при этом важно наносить на кожу солнцезащитный крем с SPF от 50%, добавила Асеева.