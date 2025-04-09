Болезненные ощущения в суставах и снижение их подвижности могут обернуться остеоартрозом. Заболевание чаще встречается у людей старше 60 лет, при этом женщины подвержены ему больше. Об этом рассказал травматолог Александр Аржаков в беседе с Ura.ru.