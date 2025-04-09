Врач Аржаков: боль в суставе и утренняя скованность — признаки остеоартроза
Болезненные ощущения в суставах и снижение их подвижности могут обернуться остеоартрозом. Заболевание чаще встречается у людей старше 60 лет, при этом женщины подвержены ему больше. Об этом рассказал травматолог Александр Аржаков в беседе с Ura.ru.
Врач пояснил, что недуг характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава из-за воспаления. Без правильного лечения патологический процесс может затронуть окружающие структуры сустава: мышцы, связки, капсулу, предупредил медик.
«К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое», — отметил специалист.
По его словам, состояние также сопровождают утренняя скованность до 30 минут, ограничение объема движений, хруст при движении. Чаще всего страдают тазобедренный, коленный и голеностопный суставы.