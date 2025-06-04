Врач Арзамасцев предупредил, что вздутие живота может быть связано с онкологией

Ощущение вздутия в области брюшной полости может служить индикатором не только воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, но и сигнализировать о более серьезных проблемах, включая онкологические заболевания. Об этом сообщил диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве 24» .

По его словам, данный симптом не является специфическим и может проявляться при различных состояниях, связанных с ЖКТ.

«Например, это может указывать на дисбактериоз, когда нарушается баланс микрофлоры кишечника. Также подобные ощущения возможны при гастритах, колитах и других воспалительных процессах. Для них характерны нарушения пищеварения и целый "букет" сопутствующих признаков», — отметил эксперт.

Кроме того, Арзамасцев подчеркнул, что постоянное вздутие может быть связано с образованием опухолей в кишечнике. При онкологических заболеваниях часто нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию живота.

Специалист рекомендовал обращать внимание на дополнительные симптомы, такие как боль, резь и изменения в стуле, которые могут указывать на необходимость срочной консультации с врачом.