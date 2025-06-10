Врач Арзамасцев предостерег от употребления ледяных напитков людей с проблемами ЖКТ

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» предупредил, что употребление напитков со льдом может негативно сказаться на здоровье людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Специалист пояснил, что лед в напитках способен замедлять кровоток в органах ЖКТ, что ведет к ухудшению работы пищеварительных ферментов, необходимых для расщепления пищи.

Арзамасцев отметил, что для здорового человека такое воздействие не опасно. Однако при наличии воспалительных заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, язва, а также при воспалении и камнеобразовании в желчном пузыре, употребление напитков со льдом не рекомендовано. В противном случае есть риск обострения заболеваний.

Кроме того, по словам Арзамасцева, холодные напитки могут задерживать пищу в желудке, что особенно вредно при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), так как это может усилить выброс желчи в пищевод.