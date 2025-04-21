Врач Арзамасцев: канцерогены, содержащиеся в мясе, повышают риск развития рака

По его словам, канцерогены, содержащиеся в мясе, негативно влияют на клетки организма, повышая риск развития рака. Особенно много вредных веществ в слишком жирном мясе.

Шашлык противопоказан при наличии язв, гастритов, дивертикулита, а также после операций на желудок или кишечник. В этих случаях рекомендуется употреблять нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную.

Людям с избыточным весом следует есть шашлык с осторожностью, так как свинина и баранина — довольно жирное мясо. Употребление жирного шашлыка часто и в больших количествах может повысить уровень холестерина. Врач посоветовал есть свиной или бараний шашлык только по праздникам — раз в один-два месяца.