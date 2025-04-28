Врач Арзамасцев: чаи с мелиссой, мятой и ромашкой помогут пережить стресс
Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал «Москве 24», какие напитки помогут в борьбе со стрессом. Эксперт обратил внимание на травяные отвары.
По его словам, чаи с мелиссой, мятой и ромашкой содержат эфирные масла и органические кислоты, которые способствуют успокоению и сну.
«Однако вещества в чае могут вызвать аллергию или индивидуальную непереносимость, поэтому нужно быть осторожными. Также при воспалительных заболеваниях ЖКТ напиток нужно пить слабо заваренным», — предупредил медик.
Еще один отличный вариант — какао с молоком, содержащее магний и кальций. Такой микс оказывает успокаивающее действие на нервную систему.