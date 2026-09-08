Врач Артищев посоветовал выпивать в день два литра воды, чтобы избежать застоя лимфы

Ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев рассказал, что для профилактики застоя лимфы следует пить достаточно воды, регулярно ходить пешком и не носить тесную одежду, сообщает NEWS.ru .

Артищев пояснил, что лимфатическая система участвует в работе иммунитета. По его словам, при нарушении лимфотока иммунные клетки хуже достигают очагов воспаления, из-за чего человек может чаще болеть.

Врач рекомендовал выпивать не менее двух литров чистой воды в день: лимфа, отметил он, на 96% состоит из воды. Также специалист посоветовал каждые два часа делать хотя бы пятиминутную прогулку, чтобы активизировать лимфоток.

Кроме того, Артищев призвал выбирать свободную одежду и избегать сдавливания шеи, подмышек и паховой области. Он также назвал полезными лимфодренажные продукты и легкий самомассаж живота, подмышек и паха круговыми движениями по часовой стрелке.

По словам специалиста, застой лимфы может сопровождаться усталостью, головными болями и аллергическими проявлениями. Он добавил, что это состояние, по его мнению, способно повышать давление в венах и приводить к накоплению продуктов распада в тканях.