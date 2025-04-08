Врач Аршинская предупредила об опасности самолечения парацетамолом и ибупрофеном

Парацетамол и ибупрофен — популярные лекарства, но их прием без назначения врача может навредить здоровью. Об этом заявила терапевт и нефролог Екатерина Аршинская в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, парацетамол способен вызвать токсический гепатит, отмирание печеночных клеток, а при длительном применении в высоких дозах — даже печеночную недостаточность и летальный исход. Риски возрастают при заболеваниях печени и злоупотреблении алкоголем.

«Хотя ибупрофен в основном влияет на почки, он также может вызывать гепатотоксичность (токсическое воздействие на печень)», — добавила специалист.

Она предупредила, что при приеме препарата порой появляются отеки, повышается артериальное давление, возникают хроническая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит, острое повреждение почек.