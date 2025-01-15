Врач Аршинская напомнила о холодовом шоке во время крещенских купаний

19 января православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господа. В этот день проходят церковные службы и крещенские купания. Врач-терапевт Екатерина Аршинская в беседе с «Газетой.Ru» напомнила о необходимости соблюдать осторожность во время крещенского обряда, так как существует риск возникновения холодового шока.

Холодовой шок — это непредсказуемая и опасная реакция организма на экстремальные температурные условия. Он проявляется внезапным учащением сердечной ритма и резким подъемом артериального давления, а также спазмом дыхательных мышц, что может привести к появлению симптомов, таких как гипервентиляция, потеря сознания, тошнота и даже остановка дыхания.

Важно понимать, что участие в крещенском обряде требует внимательного наблюдения за собственным самочувствием. Это поможет избежать осложнений, связанных с холодовым шоком.