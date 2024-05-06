Врач Аршакян: эффект сросшихся молочных желез может возникнуть после операции по увеличению груди | 360°

06 мая 2024, 14:41
Врач Аршакян: эффект сросшихся молочных желез может возникнуть после операции по увеличению груди
Пластический хирург Вардан Аршакян рассказал, какие неприятные последствия порой возникают после операции по увеличению груди. Чаще всего осложнения появляются из-за несоблюдения рекомендаций врача или ошибок доктора, отметил эксперт в беседе с РИАМО.
По его словам, пациентки могут столкнуться с синмастией — отсутствием межгрудного промежутка, которое вызывает эффект сросшихся молочных желез. А в определенных случаях происходит смещение импланта, передала «Вечерняя Москва».
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Аршакян также добавил, что повторная процедура требуется при капсулярной контрактуре. Речь идет об утолщении соединительной капсулы, вызывающем боль.
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