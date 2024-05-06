Врач Аршакян: эффект сросшихся молочных желез может возникнуть после операции по увеличению груди | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 14:41 Врач Аршакян: эффект сросшихся молочных желез может возникнуть после операции по увеличению груди

Читать 360 в

Пластический хирург Вардан Аршакян рассказал, какие неприятные последствия порой возникают после операции по увеличению груди. Чаще всего осложнения появляются из-за несоблюдения рекомендаций врача или ошибок доктора, отметил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, пациентки могут столкнуться с синмастией — отсутствием межгрудного промежутка, которое вызывает эффект сросшихся молочных желез. А в определенных случаях происходит смещение импланта, передала «Вечерняя Москва».

Реклама

Аршакян также добавил, что повторная процедура требуется при капсулярной контрактуре. Речь идет об утолщении соединительной капсулы, вызывающем боль.