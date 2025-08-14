Врач Арнандис опровергла миф о безопасности употребления пищи, пролежавшей на полу менее трех секунд

Врач Тереза Арнандис раскритиковала «правило трех секунд», согласно которому пищу, пролежавшую на полу менее трех секунд, можно есть без опасений. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание El Economista.

Арнандис провела эксперимент, чтобы проверить это утверждение. Она разделила продукт на два куска: один поместила на пол на три секунды, а второй оставила чистым. Затем оба образца были помещены в чашки Петри для размножения бактерий.

Результаты эксперимента показали, что на упавшей пище микроорганизмы размножались активно, а на контрольном кусочке бактериального загрязнения почти не наблюдалось.

Врач подчеркнула, что даже кратковременный контакт с полом делает пищу непригодной для употребления и может привести к заражению кишечной инфекцией.