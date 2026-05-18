Врач Арапова рассказала об использовании ботокса при лечении мигреней

Пластический хирург и косметолог Валерия Арапова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о применении ботулотоксина для лечения мигрени и других неврологических состояний.

По словам специалиста, инъекции ботокса в мышцы головы могут временно облегчить боль при мигрени. Также процедура показывает результаты при лечении нервного тика, паралича и пареза.

«Многие обращаются к таким процедурам не ради красоты, а чтобы устранить последствия какого-либо заболевания», — отметила врач.

Арапова указала на эффективность манипуляции именно при острых болях.