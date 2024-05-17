Врач Антонова: уборка без перчаток может обернуться воспалениями на коже | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 11:31 Врач Антонова: уборка без перчаток может обернуться воспалениями на коже

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Дерматолог Дарья Антонова призвала использовать перчатки при уборке дома с бытовой химией. Такая экипировка поможет сохранить здоровье и красоту рук, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Специалист напомнила об опасности чистящих средств. В их состав входят сильные растворители, которые наносят коже вред, добавил сайт kp.ru.

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При контакте данные вещества разъедают защитную липидную пленку, пояснила врач. Как результат — повышенная уязвимость для патогенной флоры и существенный риск воспалений на коже.