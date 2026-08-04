Врач Антонов рассказал, что физическая активность помогает продлить жизнь и предотвратить многие болезни

Для профилактики серьезных заболеваний необязательно заниматься спортом каждый день. Регулярные физические нагрузки и уменьшение времени, проведенного сидя, способны значительно улучшить здоровье. Об этом Life.ru сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Взрослому человеку необходимо 150–300 минут умеренной физической активности или 75–150 минут интенсивных тренировок в неделю. Это примерно 20–40 минут активного движения каждый день. Важно, чтобы физическая активность не ограничивалась только тренировками, а включала ходьбу, подъем по лестнице и короткие разминки при длительном сидении.

Антонов подчеркнул, что хорошим ориентиром считается 7–10 тысяч шагов в сутки. Даже увеличение количества шагов с низкого уровня приносит пользу. Начинать можно с 4–5 тысяч шагов, постепенно увеличивая нагрузку. Главное — регулярность.

Оптимальная программа физической активности должна сочетать аэробные нагрузки, силовые упражнения и упражнения на гибкость и равновесие. Такой подход помогает поддерживать мышечную массу, здоровье суставов и нормальный обмен веществ.

Даже при соблюдении нормы тренировок важно не проводить весь день сидя. Если работа связана с компьютером, рекомендуется вставать и немного двигаться каждые 30–60 минут. Это улучшает кровообращение и уменьшает негативное влияние длительного сидения.

При наличии хронических заболеваний, ожирения или сердечно-сосудистой патологии уровень физической активности желательно согласовать с врачом. Правильно подобранные нагрузки принесут больше пользы, чем редкие, но чрезмерно интенсивные тренировки.