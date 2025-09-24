Врач Антонов призвал после родов консультироваться с медиками по поводу тренировок

Рождение ребенка влечет за собой значительные изменения в организме женщины, поэтому важно осторожно подходить к вопросу физической активности после родов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов поделился с «Известиями» рекомендациями по безопасному возвращению к тренировкам.

Врач подчеркивает необходимость консультации с медиком перед началом упражнений, особенно при наличии осложнений, таких как диастаз или слабость тазового дна. Сроки начала занятий зависят от типа родов и состояния здоровья.

После естественных родов без осложнений легкая активность возможна через 1–2 недели, а после кесарева сечения или родов с наложением швов — не ранее чем через 6–8 недель, при условии осмотра гинеколога и УЗИ.

Первые 4–6 недель следует сосредоточиться на активизации кровообращения и укреплении тазового дна. С 6 до 12 недель можно добавить ягодичный мостик, модифицированную планку и легкий пилатес. Привычные тренировки возможны с 3–6 месяцев, но увеличивать нагрузку следует постепенно, не более чем на 10% в неделю.