Врач Антюфеева: ложка сахара и кусочек льда помогут остановить икоту

Икота — это непроизвольные сокращения диафрагмы, мышечной перегородки между грудной и брюшной полостями, играющей важную роль в дыхании. Сокращения вызывают внезапный вдох и специфический звук. Об этом рассказала гастроэнтеролог Валерия Антюфеева в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, универсальных методов избавления от икоты не существует, но могут помочь следующие подходы: проглотить чайную ложку сахара или кусочек льда, медленно съесть сухарик или пожевать ломтик лимона.

Медик также предложила выпить прохладную воду мелкими глотками, сделать массаж твердого неба или потянуть за язык. Кроме того, можно попробовать задержать дыхание на десять секунд, а затем сделать два вдоха. Еще один способ предполагает подтягивание коленей к груди и наклон вперед.