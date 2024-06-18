Врач Антипова рассказала, что на ранних сроках беременности можно спать на животе

Эмбрион, а затем и плод, находятся под надежной защитой в материнской утробе. На ранних стадиях беременности нет необходимости избегать сна на животе, так как это не угрожает развитию ребенка, рассказала сайту «Страсти» врач-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова.

Она отметила, что были случаи, когда беременные женщины случайно падали, не причиняя вреда плоду. Однако это не означает, что стоит игнорировать осторожность.

Тем не менее, лучше избегать активных и опасных видов спорта во время беременности, особенно тех, которые повышают риск падения. Это связано с тем, что физическая травма или стресс могут негативно повлиять на ход беременности.

«Как правило, даже резкий прыжок в мамины объятия или случайный пинок в живот от старшего ребенка не приводят ни к каким негативным последствиям», — отметила врач.

Согласно медицинским наблюдениям, природа предусмотрела защиту плода, и не предполагается, что женщина будет вести себя чрезмерно осторожно на протяжении всей беременности.