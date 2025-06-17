Врач Антипин рассказал, что за вегетососудистой дистонией могут скрываться тревожные расстройства

Диагноз «вегетососудистая дистония» в России ставят часто, однако на самом деле такого заболевания нет в Международной классификации болезней. Нижегородский врач-невролог Максим Антипин, выступая в рамках проекта «Научный Нижний: доказательная медицина» в Парке науки ННГУ, рассказал о ВСД и других распространенных заблуждениях относительно заболеваний нервной системы. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Термин «вегетососудистая дистония» появился еще в советское время и продолжает использоваться для описания различных симптомов: головокружения, головных болей, нарушений сердцебиения, онемения конечностей и других. Возраст пациентов может быть разным — от 12 до 60 лет.

На самом деле диагноз ВСД не признается официально, и за ним могут скрываться различные заболевания, такие как тревожные расстройства, депрессия, мигрень, ишемическая болезнь сердца и другие. Чтобы установить точный диагноз, необходимо обратиться к специалисту — неврологу или психиатру.

Антипин также затронул тему остеохондроза, который часто считается причиной боли в спине, хотя на самом деле изменения в позвоночнике, характерные для остеохондроза, не всегда вызывают симптомы. Врач объяснил, что такие изменения являются естественным процессом старения позвоночника и не всегда требуют лечения.