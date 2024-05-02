Врач Антипенко посоветовал плотно поесть перед походом к стоматологу | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 10:45 Врач Антипенко посоветовал плотно поесть перед походом к стоматологу

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Многие люди перед лечением зубов паникуют и совершают ошибки, которые могут только усложнить работу врача. Об этом радио Sputnik рассказал стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

Он объяснил, что перед визитом к врачу нужно хорошо выспаться и постараться успокоиться в противном случае может случиться обморок. Также не стоит голодать.

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«Любые манипуляции в полости рта расцениваются нашими рецепторами, например, вкусовыми сосочками, рецепторами слизистых оболочек, как поступление пищи в организм. Естественно, будет выделение слюны, а если человек еще и голодный, то выработка слюны будет в разы больше», — подчеркнул Антипенко.

Он добавил, что лучше всего плотно поесть перед визитом. Эксперт также предостерег от употребления алкоголя как перед непосредственным походом к врачу, так и накануне. Спиртное может расщеплять анестезию, применяемую при лечении.

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