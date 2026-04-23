Врач Анпилогова назвала хронический стресс и дефицит железа возможными причинами выпадения волос

Выпадение волос часто является не самостоятельной проблемой, а симптомом, указывающим на наличие определенных механизмов в организме. Об этом Life.ru рассказала дерматовенеролог и косметолог Екатерина Анпилогова.

По ее словам, выпадение волос может быть вызвано различными факторами, включая хронический стресс, дефицит железа и витамина D, эндокринные нарушения, аутоиммунные процессы, резкие диеты и дефицит белка.

Врач отметила, что народные средства, такие как раздражающие маски с перцем или горчицей, дают лишь кратковременное ощущение «прилива крови», но не влияют на основные причины выпадения волос. «Лечебные» шампуни могут улучшить состояние кожи и слегка стимулировать кровообращение, но не заменяют системную терапию.