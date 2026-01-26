Врач Анисонян отметила, что натуральный черный кофе помогает в лечении жирового гепатоза

Кандидат медицинских наук Анастасия Анисонян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о положительном влиянии кофе на здоровье печени.

Доктор отметила, что при жировой болезни печени, помимо изменения образа жизни, рекомендуется употребление кофе.

«Кофе, как ни странно, полезен для печени. Это доказано в исследованиях», — подчеркнула специалист.

По словам врача, две-три чашки черного кофе в день могут улучшить течение неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Анисонян уточнила, что речь идет о натуральном кофе, смолотом и заваренном в чашке, а не о растворимом аналоге. Вопрос о добавлении молока в кофе остался открытым, так как соответствующих исследований не проводилось.