Врач Андрян: курение и нехватка железа в организме провоцируют «эффект панды»

Косметолог Кнара Андрян рассказала о способах борьбы с темными кругами под глазами. Слова эксперта опубликовал Life.

Она напомнила, что «эффект панды» провоцируют курение, употребление алкоголя, неправильное питание и отсутствие полноценного отдыха. Кроме того, причина может крыться в нехватке железа в организме. Здоровый образ жизни поможет решить проблему.

В остальных случаях, добавила Андрян, необходимо обращаться к специалисту. Он назначит инъекции, мезотерапию или биоревитализацию.

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