Врач Андриянова рассказала, что синтетическая хна представляет риск для здоровья кожи

Врач-косметолог и врач-дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова предостерегла от использования синтетической хны для временных татуировок в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, многие тату-мастера предпочитают синтетическую хну натуральной, что представляет риск для здоровья кожи.
Эксперт указала, что помимо натуральной хны, этот вид красителя включает искусственные компоненты, такие как парафенилендиамин (ПФД). Андриянова подчеркнула, что данный компонент может спровоцировать разнообразные аллергические реакции, написал RT.
Кроме того, косметолог отметила, что хна с добавлением блесток, глиттера и других красителей для повышения стойкости и визуальной привлекательности также не является абсолютно безопасной из-за своего состава.
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