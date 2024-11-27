Врач Андреева: посещение бани может ухудшить течение простуды и бронхита

Терапевт Александр Андреев перечислил недуги, при которых запрещено посещать баню. Так, врач назвал опасными попытки вылечить простуду и бронхит паром, ведь они могут ухудшить течение заболевания, сообщила « Газета.ru ».

Эксперт также рекомендовал отказаться от данного вида досуга после эстетических манипуляций и хирургических операций. Речь идет, например, о процедурах с использованием лазера, химических пилингах и инъекциях ботокса, добавил сайт KP.RU.

По словам Андреева, не стоит ходить в баню после перенесенных инсульта и инфаркта миокарда. То же самое касается пациентов с эпилепсией, туберкулезом, почечной и печеночной недостаточностью.