Врач Андреев посоветовал ходить босиком по теплому песку для снятия напряжения | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 13:16 Врач Андреев посоветовал ходить босиком по теплому песку для снятия напряжения

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Врач Иван Андреев назвал необычный способ, который поможет укрепить иммунитет. Эксперт посоветовал ходить босиком по песку и траве, сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, стопа человека связана практически со всеми органами. Воздействие в данном случае решает многие проблемы со здоровьем.

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«Если мы хотим успокоить, то ходим по мягкой некошеной траве, ходим по теплому песку, чтобы снять напряжение. Если хотим простимулировать и усилить все зоны воздействия, ходим по росистой траве, по росе», — рассказал Андреев.

Он также отметил, что данный метод является профилактикой плоскостопия у детей, добавили «Известия».