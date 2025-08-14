Врач Амосова рассказала, что употребление ледяных напитков летом может привести к спазму сосудов

Нарушение водного баланса в теплое время года может вызвать застой жидкости и отеки. Об этом рассказала врач-дерматолог Галина Амосова сайту «ФедералПресс» .

Доктор объяснила, что летом из-за жары происходит расширение сосудов и замедление кровотока, что ведет к накоплению жидкости в тканях. Если человек пьет слишком много или слишком мало воды, это может нарушить водно-солевой обмен и привести к отекам и ухудшению самочувствия.

Амосова рекомендовала пить воду чаще, но небольшими порциями, предпочитая воду комнатной температуры. Также следует избегать ледяных напитков, чтобы предотвратить спазмы сосудов и не усложнять терморегуляцию организма.