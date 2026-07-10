Врач Алтунина указала на риск развития мочекаменной болезни при переедании свеклы

Эндокринолог Анастасия Алтунина сообщила в беседе с Lenta.ru , что злоупотребление свеклой может привести к неприятным последствиям для здоровья.

По словам врача, в свекле содержатся нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет сосуды и улучшает кровоток. Однако при чрезмерном употреблении плодов давление может сильно упасть, также могут появиться слабость и головокружение.

Кроме того, свекла богата оксалатами — солями щавелевой кислоты. В больших количествах овощ способен спровоцировать развитие мочекаменной болезни, добавило Ura.ru.