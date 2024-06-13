Врач Алтунин рассказал, что у мужчин рак почки бывает в четыре раза чаще, чем у женщин

Рак почек — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, причем мужчины страдают им в четыре раза чаще, чем женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онкоуролог Денис Алтунин.

Среди рисков, которые способствуют развитию болезни, медик выделил следующие: чрезмерное употребление алкоголя, курение, ожирение. Врач рассказал, что от канцерогенов табачного дыма в почках может произойти мутация на клеточном уровне.

«В отдельной группе риска — пациенты с хроническими болезнями почек. Запущенный пиелонефрит или поликистоз почек способствуют развитию почечно-клеточного рака», — процитировал kp.ru Алтунина.

В заключение медик призвал не паниковать, поскольку любую серьезную патологию можно поймать на начальной стадии, а затем эффективно устранить ее.