Врач Альтштейн: снижения заболеваемости ОРВИ можно ожидать к апрелю

Вирусолог Анатолий Альтштейн высказал свое мнение по поводу последних данных Роспотребнадзора о росте заражения коронавирусом (2,8% за неделю) и ОРВИ (29,1%). Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Врач назвал увеличение количества случаев заболеваемости COVID-19 несущественным. По его словам, пик пришелся на декабрь.

«Я думаю, что это идет нормальный сезон респираторных заболеваний. Они были в низких границах, сейчас идет подъем. Он может длиться достаточно долго», — заявил медик.

Он предположил, что снижение числа случаев ОРВИ произойдет ближе к апрелю. Вирусолог призвал пожилых и детей проявлять особую осторожность. Та же рекомендация касается беременных женщин и пациентов с хроническими недугами.