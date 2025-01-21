Врач Альтштейн: снижения заболеваемости ОРВИ можно ожидать к апрелю

Вирусолог Анатолий Альтштейн высказал свое мнение по поводу последних данных Роспотребнадзора о росте заражения коронавирусом (2,8% за неделю) и ОРВИ (29,1%). Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Врач назвал увеличение количества случаев заболеваемости COVID-19 несущественным. По его словам, пик пришелся на декабрь.
«Я думаю, что это идет нормальный сезон респираторных заболеваний. Они были в низких границах, сейчас идет подъем. Он может длиться достаточно долго», — заявил медик.
Он предположил, что снижение числа случаев ОРВИ произойдет ближе к апрелю. Вирусолог призвал пожилых и детей проявлять особую осторожность. Та же рекомендация касается беременных женщин и пациентов с хроническими недугами.
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