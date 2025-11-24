Врач Альмасри назвал урчание в животе возможным симптомом синдрома раздраженного кишечника

Распространено мнение, что урчание в животе свидетельствует о голоде. Однако гастроэнтеролог Али Альмасри объяснил Life.ru , что звуки, называемые борборигмами, возникают не только натощак.

Хотя урчание само по себе не опасно, в сочетании с определенными симптомами оно может требовать консультации медика. По словам врача, среди таких симптомов — боль в животе, вздутие, запор или диарея, кровь в стуле, потеря веса, анемия, лихорадка, тошнота и рвота.

Как пояснил специалист, за неприятным ощущением нередко скрываются проблемы со здоровьем. К причинам Альмасри отнес, например, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, часто такое состояние провоцируют непереносимость лактозы и других легкоферментируемых углеводов, недостаток пищеварительных ферментов, хронический гастрит, язва желудка или воспаление поджелудочной железы.