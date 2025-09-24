Врач Алифанова рассказала, как избежать опасных косметологических услуг

Врач Алифанова: перед процедурой можно ознакомиться с дипломом врача

Врач-косметолог Валерия Алифанова в интервью радио Sputnik рассказала, как не попасть в руки подпольных специалистов и обеспечить себе безопасность при получении косметологических услуг.

Проверка лицензии и статуса клиники: «Первый и главный шаг — убедиться, что у салона или клиники есть лицензия на медицинскую деятельность», — предупреждает врач-косметолог.

Документы специалиста: «Перед процедурой каждый пациент имеет право ознакомиться с дипломом врача, сертификатами о повышении квалификации и разрешениями на работу с конкретными препаратами или аппаратами», — подчеркивает Валерия Алифанова.

Информация о препаратах: «Важно не только, кто делает инъекцию, но и что именно вводят под кожу», — отмечает врач.

Наличие оборудования: «Качественная процедура — это не только шприц и руки врача», — считает косметолог.

Договор: «Прежде чем вводить препарат, с пациентом обязательно должен быть заключен договор и подписано информированное согласие», — советует Алифанова.

Цена: «Если стоимость процедуры сильно ниже средней по рынку, значит, сэкономили на чем-то важном», — говорит Валерия Алифанова.