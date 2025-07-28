Врач Алифанова отметила, что частые умывания делают кожу лица сухой и тусклой

Врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова в интервью радио Sputnik рассказала о привычках, которые могут навредить коже.

Косметолог отметила, что частые умывания и контакт с горячей водой могут нарушить защитный барьер кожи, делая ее сухой и тусклой.

«Умывайтесь утром и вечером с применением косметики со сбалансированным рН», — посоветовала Алифанова.

Еще одной вредной привычкой врач назвала выдавливание прыщей, которое может привести к воспалению и появлению рубцов. Также опасность представляют частые прикосновения к лицу, переносящие бактерии.

Длительное нахождение на солнце и неправильный сон тоже негативно влияют на кожу. Кроме того, важно не злоупотреблять сладким: сахар может привести к появлению морщин и акне, подчеркнула доктор.