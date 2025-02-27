Врач Алиев сообщил, что повысить уровень тестостерона можно ароматом шалфея

Уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев рассказал в беседе с NEWS.ru , что эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули способны повысить уровень тестостерона у мужчин.

Эти запахи, по словам медика, влияют на структуры головного мозга. Алиев объяснил, что перечисленные масла воздействуют на лимбическую систему мозга, стимулируя выработку гормонов. В частности, аромат сандала повышает уровень тестостерона на 15%.

Врач порекомендовал добавлять две-три капли этих масел в диффузор или массажное масло.