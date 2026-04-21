Врач Алиев предупредил, что ватная палочка не очищает ухо, а проталкивает серу глубже

Многие считают чистку ушей ватными палочками или подручными предметами безобидной гигиенической процедурой, однако с медицинской точки зрения эта привычка довольно опасна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил врач-отоларинголог детской «СМ-Клиники» Алигусейн Алиев.

По словам специалиста, проблема во многом связана с распространенным заблуждением, что ушная сера — это грязь, от которой нужно избавляться. На самом деле сера выполняет важные защитные функции: она увлажняет кожу слухового прохода, обладает антисептическими свойствами и поддерживает здоровый баланс микрофлоры. При этом ватная палочка не очищает ухо, а, наоборот, чаще всего проталкивает серу глубже, что повышает риск образования серных пробок и, как следствие, может привести к снижению слуха.

Врач также подчеркнул, что при использовании палочек легко травмировать кожу слухового прохода. Даже небольшие микроповреждения становятся «входными воротами» для инфекции и могут спровоцировать воспаление.