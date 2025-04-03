Врач Алексутов: неправильно подобранная обувь для бега может спровоцировать ортопедические проблемы

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов в эфире радио Sputnik рассказал, что неправильно подобранная обувь для бега может привести к травмам и заболеваниям суставов.

Чтобы сохранить здоровье стопы, суставов и позвоночника, нужна правильная обувь с мягкой амортизирующей подошвой. Обувь должна гнуться в переднем отделе стопы и быть широкой в передней части кроссовка.

«Кроссовки должны обладать либо застежкой-липучкой, либо шнуровкой. Шнуровка лучше, потому что с ее помощью можно варьировать полнотой и степенью», — отметил врач.

Он также добавил, что покупать кроссовки стоит вечером, когда ноги более отекшие, а размер обуви подбирать лучше в размер или на полразмера больше, чтобы не стеснять ногу во время занятий спортом.

Неправильный выбор обуви может спровоцировать ортопедические заболевания и даже операцию тотального эндопротезирования коленного или тазобедренного сустава.