Врач Алексенцева предупредила, что отказ от шапки зимой может вызвать спазм сосудов

Отказ носить зимой шапку может иметь для здоровья серьезные последствия. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач общей практики «ИНВИТРО» Елена Алексенцева.

Она предупредила, что из-за воздействия низких температур на голову может произойти спазм сосудов. Из-за этого иммунитет человека слабеет и становится более восприимчив к различным вирусам и инфекциям.

«Максимально допустимая температура, при которой можно обойтись без шапки в холодное время года — это -5 градусов», — подчеркнула врач.

Она добавила, что при этом погода должна быть тихой, вез ветра, а также достаточно сухой. Если же эти условия не соблюдены, то шапка не будет лишней и при температуре выше 0 градусов.