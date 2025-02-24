Врач Алексей Эрлих заявил, что диспансеризация вредна для психики людей

Кардиолог и доктор медицинских наук Алексей Эрлих в беседе с радио «Говорит Москва» сообщил, что профилактический осмотр, или диспансеризация, может выявить незначительную болезнь, из-за чего пациенту придется проходить дополнительные обследования.

Такие процедуры врач назвал «опасными и бессмысленными», поскольку они «нервируют» людей, а государственные деньги расходуются неэффективно.

«[Диспансеризация — прим. ред.] вредная абсолютно. Во-первых, она тратит государственные деньги — это первый вред. Она выявляет незначимые болезни — брадикардия, от которой человек пьет витаминки», — сказал медик.

Эрлих также указал на то, что ни одно медицинское обследование не бывает безопасным.