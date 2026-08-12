Врач Алексеева рассказала, что моржевание без подготовки может привести к простатиту и бесплодию у мужчин

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о рисках, связанных с внезапным погружением в ледяную воду. В разговоре с Общественной службой новостей врач отметила, что у неподготовленных мужчин риск возникновения проблем с мочеполовой системой при погружении в ледяную воду удваивается.

Переохлаждение может спровоцировать обострение хронических воспалений, например, простатита, а также вызвать острые состояния, требующие срочной медицинской помощи, пишет «ФедералПресс».

Переохлаждение представляет особую угрозу для репродуктивной функции мужчин и в критических случаях может привести к бесплодию. Кроме того, резкие перепады температур могут ослабить иммунитет и спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как бронхит или проблемы с суставами.

Алексеева подчеркнула, что правильное закаливание начинается с постепенной адаптации — контрастного душа и обливаний прохладной водой с постепенным снижением температуры. Перед началом закаливания необходимо пройти медицинский осмотр, чтобы исключить противопоказания со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Первые погружения в холодную воду должны проходить под контролем опытных наставников и в специально оборудованных местах.