Врач Алексеева предупредила метеозависимых об опасности августовской жары

Августовская жара может представлять опасность для многих людей, особенно для метеозависимых. Об этом рассказала терапевт Лариса Алексеева в беседе с Regions.ru .

Врач пояснила, что при повышении температуры воздуха возникают сложности с поступлением кислорода в организм. Как результат — затруднение работы кишечника, почек, печени, скелетных мышц.

По словам медика, при проблемах с сердцем зной увеличивает риск инфарктов. Пациентам с сосудистыми заболеваниями стоит быть готовыми к снижению тонуса вен, добавил Life.