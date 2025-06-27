Врач Алексанян указал на индивидуальность вопроса о начале борьбы со старением

Вопрос о том, когда начинать бороться со старением организма, является сугубо индивидуальным, заявил главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru .

По словам эксперта, нет универсального возраста, после которого необходимо обязательно обращаться к пластическим хирургам. Решение должно основываться на совокупности факторов: наследственности, образе жизни, состоянии здоровья и субъективных ощущениях пациента.

«Мы не стремимся „омолаживать“ до состояния 20-летнего юноши или девушки, а помогаем сохранить естественную красоту и выглядеть лучше, чем вы выглядели бы без вмешательства», — добавил медик.

Как пояснил Алексанян, антивозрастная хирургия — это многогранный подход, учитывающий индивидуальные особенности каждого клиента. Иногда для коррекции возрастных изменений достаточно локальной процедуры, например удаления лишней кожи век, тогда как другим пациентам требуется комбинация различных методик.